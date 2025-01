Flinke rookontwikkeling bij brand in gebouw Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM (ANP) - Aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom woedt woensdagavond sinds iets na 23.00 uur een grote brand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brand woedt in een pand van het bedrijf Toolstation, een groothandel voor bouwmaterialen, aldus Omroep Brabant. De brand in het gebouw was met name in het kantoor en het magazijn, schrijft de veiligheidsregio. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, in verband met uitbreiding van de brand aan de achterzijde van het pand.

Iets na middernacht is in de omgeving van de brand een NL-Alert verstuurd, omdat er veel rook vrijkomt bij de brand. Mensen in de buurt krijgen het advies uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten bij last van de rook. De rookontwikkeling is inmiddels flink verminderd, aldus de veiligheidsregio. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Op eerste kerstdag vond er ook een grote brand plaats bij bandenopslag Petlas Banden Service aan de Kruisakkers. Dit bedrijf bevindt zich naast het pand van Toolstation.