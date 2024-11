FNV denkt aan grotere acties ProRail: meer ellende voor reiziger

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV en spoorbeheerder ProRail zijn in hun conflict over een nieuwe cao niet dichter bij elkaar gekomen, waardoor grootschaligere acties op het spoor dreigen. Sinds vorige week organiseert FNV stakingen van spoorverkeersleiders waardoor het treinverkeer regionaal enkele uren stilligt, maar daar kunnen landelijke of langdurigere acties bij komen.

"Als ProRail niet in beweging komt, dan moeten we opschalen. En dat betekent ook meer ellende voor de reiziger. We gaan eerst met kaderleden om tafel om te kijken hoe de afgelopen dagen zijn gegaan en om te beslissen of we bijvoorbeeld 24 uursacties houden of landelijke acties", zegt FNV-bestuurder Carl Kraijenoord.

FNV eist een loonsverhoging van gemiddeld 13 procent, maar dat gaat ProRail veel te ver. Twee andere vakbonden, CNV en VHS, doen niet mee met de acties omdat hun leden het in meerderheid eens zijn met het onderhandelingsresultaat dat ze afgelopen zomer bereikten met ProRail.

ProRail erkent dat de impasse voortduurt en baalt enorm van alle stakingen. "Elke dag is er een te veel. We vinden het vreselijk dat reizigers en vervoerders hierdoor worden geraakt", zegt een woordvoerder.