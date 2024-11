Follow This: beleggers aan zet na overwinning Shell in rechtszaal

AMSTERDAM (ANP) - Kritische aandeelhouders zijn aan zet om Shell te overtuigen meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat zegt de activistische belegger Follow This, nadat het olie- en gasconcern het hoger beroep had gewonnen in een door Milieudefensie aangespannen klimaatrechtszaak.

Het gerechtshof vernietigde de eerder opgelegde verplichting voor Shell om de eigen uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 45 procent te verminderen. Mark van Baal, oprichter van Follow This, wijst erop dat het hof ook oordeelde dat een bedrijf als Shell de plicht heeft om iets te doen tegen klimaatverandering.

"Het hof in Den Haag stelde dat Shell verplicht is zijn CO2-emissies te verlagen, maar kon geen concreet percentage bepalen", reageert hij op het arrest. "Het oordeel maakt duidelijk dat beleggers, de eigenaren van het bedrijf, van cruciaal belang zijn om een bedrijf aan zijn klimaatverplichtingen te houden en richting schone energie te sturen."

Follow This dient sinds 2017 op aandeelhoudersvergaderingen van Shell voorstellen in die het bedrijf oproepen om meer te doen tegen klimaatverandering. Daarbij gaat het vooral om doelen voor het verminderen van de uitstoot op de middellange termijn in lijn met het klimaatakkoord van Parijs die het beleggerscollectief graag wil zien. De steun voor die aandeelhoudersresolutie, waar Shell zelf tegen is, blijft de laatste jaren steken op zo'n 20 procent.