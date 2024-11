Demonstratie voor stadhuis Amsterdam blijft verboden

AMSTERDAM (ANP) - Er mag dinsdag niet gedemonstreerd worden bij de Stopera in Amsterdam. De Amsterdamse gemeenteraad debatteert daar vanaf 12.00 uur over de gewelddadige gebeurtenissen in de hoofdstad van afgelopen week. Activist Frank van der Linde wilde voor de deur demonstreren, maar de gemeente verbood dat. Hij spande daarop een kort geding aan, maar de rechter handhaafde het verbod.

De Amsterdamse driehoek heeft overigens maandagavond laat besloten dat bij het Westerpark wel gedemonstreerd mag worden. Volgens de rechter heeft de burgemeester voldoende toegelicht dat er gevreesd wordt voor "niet beheersbare wanordelijkheden" als er voor het stadhuis wordt gedemonstreerd.

Van der Linde neemt echter geen genoegen met deze locatie enkele kilometers verderop. De pro-Palestijnse activist had bij de behandeling van het kort geding dinsdagochtend laten weten toch naar het stadhuis te gaan, ongeacht de uitspraak. Na de uitspraak van de rechter nuanceerde hij. "Mijn rol is nu uitgespeeld, als alles in de omgeving is afgezet vraag ik me af of het zin heeft om die kant op te gaan."

Debat met Halsema

Afgelopen zondag wilde de pro-Palestijnse activist ook demonstreren, de kortgedingrechter verbood dat toen ook.

De gemeenteraad debatteert met burgemeester Femke Halsema over de gewelddadige gebeurtenissen na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv vorige week. In de nasleep daarvan is er een demonstratieverbod in de gemeente tot donderdag 12.00 uur.