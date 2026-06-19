Frankrijk nog niet akkoord met opheffing VN-sancties tegen Iran

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk stemt niet zomaar in met de opheffing van sancties die de VN-Veiligheidsraad heeft ingesteld tegen Iran. Het doet dat pas als de gesprekken over het Iraanse kernprogramma aan zijn verwachtingen voldoen, aldus buitenlandminister Jean-Noël Barrot.

De VS en Iran hebben deze week een akkoord ondertekend, dat een eerste stap is naar het stoppen van de Iranoorlog. Daarin zegden de VS toe alle sancties tegen Iran op te heffen, inclusief resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Donderdag begon een periode van zestig dagen voor onderhandelingen voor een definitief akkoord.

Barrot, wiens land een veto in de VN-Veiligheidsraad kan uitspreken, vindt dat Iran "zijn houding radicaal moet veranderen". Hij meent dat stabiliteit in het Midden-Oosten niet mogelijk is, zolang de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran geen oplossing bieden voor het Iraanse programma voor ballistische raketten en de Iraanse steun aan regionale bondgenoten.