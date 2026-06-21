Zweden likt de wonden na vernedering: 'Wat Nederland deed, was oneerlijk'

Nederland verpletterde Zweden op het WK in Houston, waarna in de Zweedse media werd geklaagd dat de omstandigheden “oneerlijk” waren omdat Oranje volgens hen beter met het vroege tijdstip omging dan de Scandinaviërs. De discussie draait daarmee minder om de uitslag zelf dan om de vraag of Nederland in voorbereiding en benadering een ongerechtvaardigd voordeel had.

Wat er gebeurde

De groepswedstrijd tussen Nederland en Zweden werd op 20 juni 2026 gespeeld in het NRG Stadium in Houston, als onderdeel van het WK voetbal. Zweden had vooraf al een wankele aanloop naar het toernooi achter de rug en werd in deze wedstrijd overtuigend opzijgezet door Oranje.

Volgens het verslag van FCUpdate noemden Zweedse commentatoren de wedstrijd “wel erg oneerlijk”, met de sneer dat “Nederland precies om twaalf uur begon, terwijl Zweden pas om half één arriveerde”, waarbij zij verwezen naar het verschil in scherpte en voorbereiding. Buitenlandse media prezen tegelijk de overtuigende indruk van Oranje en zagen Nederland na deze zege als een serieuze kandidaat voor de wereldtitel.

Reacties en duiding

In de Zweedse pers werd vooral gewezen op organisatorische en mentale factoren: het vroege aanvangstijdstip in Texas, de hitte en de druk op een ploeg die in de kwalificatie al “zo’n beetje alles verloor wat er te verliezen viel”. Nederlandse en internationale media legden de nadruk juist op het tactische overwicht, de snelle beslissende fase van de wedstrijd en het feit dat Zweden al binnen een kwartier was geknakt.