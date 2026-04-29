Frankrijk roept eigen burgers op tot vertrek uit Mali

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Frankrijk heeft zijn burgers in Mali opgeroepen dat land zo snel mogelijk te verlaten. De dringende oproep volgt na gecoördineerde aanvallen van islamitische jihadisten en Toeareg-separatisten in de voormalige Franse kolonie.

Zij bundelden afgelopen weekend hun krachten tegen de junta en de Russische steun. Mali wendde zich tot Rusland, nadat het Franse en VN-troepen had verdreven na de staatsgrepen in 2020 en 2021.

De aanvallen waren voor het West-Afrikaanse land de grootste in bijna vijftien jaar. Er waren aanvallen bij onder meer de hoofdstad Bamako en in andere steden. Ook werd de strategische stad Kidal ingenomen. Er vielen zeker 23 doden, onder wie defensieminister Sadio Camara.

De leider van de militaire regering, Assimi Goïta, verklaarde dinsdagavond dat de situatie onder controle was. Frankrijk houdt er rekening mee dat de onrust aanhoudt. Het adviseert zijn burgers gebruik te maken van de commerciële vluchten "die nog beschikbaar zijn".