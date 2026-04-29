Trump uit opnieuw bedreiging richting Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:33
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opnieuw bedreigd wegens het uitblijven van een vredesdeal. Hij stelt in een bericht op Truth Social dat dat land snel moet handelen.
"Iran kan zijn zaak niet op orde krijgen", aldus Trump. Hij verklaart dat Iran "niet weet" hoe het een nucleair akkoord moet ondertekenen. "Het wordt snel tijd dat ze verstandig worden!" Bij zijn verklaring staat een bewerkte afbeelding waarop Trump te zien is met een geweer, explosies op de achtergrond en de tekst "No more Mr. Nice Guy".
Iran kwam onlangs met een vredesvoorstel, nadat een tweede onderhandelingsronde met de Verenigde Staten in Pakistan niet was doorgegaan. Trump is volgens Amerikaanse media niet tevreden met dit voorstel. Daarin zou staan dat onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma worden uitgesteld. De Amerikaanse president heeft meermaals verklaard te willen voorkomen dat Iran kernwapens gaat ontwikkelen. Teheran zegt die ambities niet te hebben.
