Frankrijk tegen Trump: EU tolereert geen aanval op grenzen

- De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot verklaart dat de Europese Unie niet zal tolereren dat andere landen haar grenzen "aanvallen". Daarmee reageert hij op de wens van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump om Groenland aan de Verenigde Staten toe te voegen.

Groenland en Denemarken, het koninkrijk waartoe Groenland behoort, hebben afwijzend gereageerd op Trumps wens. Desondanks blijft de aankomende president verkondigen dat Groenland om veiligheidsredenen bij de Verenigde Staten zou moeten horen en sluit hij militaire of economische druk niet uit bij het verkrijgen van het eiland.

"Er is vanzelfsprekend geen twijfel over dat de Europese Unie andere landen in de wereld niet zou toestaan haar soevereine grenzen aan te vallen, wie ze ook zijn. We zijn een sterk continent", aldus de Franse minister tegen radiozender France Inter. Hij voegde eraan toe niet te geloven dat de Amerikanen Groenland zullen "binnenvallen".