Nationaal Archief wist al van fouten in oorlogsarchief

Het Nationaal Archief wist vorig jaar al dat de namen van onschuldigen of zelfs slachtoffers voorkomen in een gevoelig liggend archief met dossiers over Nederlanders die 'fout' waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch publiceerde de instelling pas na media-aandacht een waarschuwing, meldt NU.nl.

In februari 2023 werd gemeld dat vanaf dit jaar iedereen online een archief zou kunnen inzien met de namen van mensen die worden verdacht van samenwerking met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gegevens uit dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) kunnen heel gevoelig liggen, zei het Nationaal Archief toen al over het project Oorlog voor de Rechter. Dat kan voor bijvoorbeeld hun nabestaanden gelden.

Toch duurde het tot half december vorig jaar totdat de rijksdienst actie ondernam om de gevoeligheden rond zo'n 425.000 personen op de lijst aan te pakken, zegt een woordvoerder nu. Dat gebeurde nadat de Autoriteit Persoonsgegevens haar zorgen had uitgesproken over de privacy van de personen op de lijst. Het Nationaal Archief besloot toen het CABR toch niet online te zetten. Om het te kunnen inzien, moet je op locatie langskomen.