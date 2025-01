Topman moederbedrijf Babboe en Batavus stapt op

HEERENVEEN (ANP) - De topman van het Nederlandse fietsconcern Accell, bekend van merken als Babboe, Batavus, Sparta en Carqon, stopt in april als bestuursvoorzitter. Topman Tjeerd Jegen wordt de voorzitter van de raad van commissarissen. De huidige operationeel topman, Jonas Nilsson, vervangt hem.

Jegen is sinds november 2023 de topman van Accell, dat na de coronapandemie in de problemen kwam. In oktober werd bekend dat het bedrijf een akkoord had gesloten met aandeelhouders, banken en financiers over het kwijtschelden van een deel van de schulden. Ook kreeg Accell 235 miljoen euro aan nieuw krediet. "Nu de afronding van de herkapitalisatie nadert, gaat Accell een nieuwe ontwikkelingsfase in. Dit voelt als een natuurlijk moment om de leiding van het bedrijf over te dragen", stelt hij.

Tijdens de coronapandemie steeg de vraag naar fietsen en plaatsten veel fietsbedrijven extra orders, maar door logistieke problemen wereldwijd was het lastig om op tijd aan de juiste onderdelen te komen. Toen de behoefte aan nieuwe fietsen na de pandemie weer op een normaal niveau kwam, zaten Accell en andere fietsbedrijven met grote onverkochte voorraden.

Daarbovenop kwamen vorig jaar terugroepacties van bakfietsen van Babboe en Carqon vanwege mogelijke veiligheidsproblemen. In december werd bekend dat ruim 80 procent van de Babboe-bakfietsen was opgehaald bij klanten. Dit kwartaal wil Accell een "passende oplossing" hebben gevonden voor alle klanten.