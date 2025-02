Frans parlement verwerpt motie van wantrouwen tegen premier

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse parlement heeft een nieuwe motie van wantrouwen tegen premier François Bayrou afgewezen. De Socialistische Partij had deze ingediend uit onvrede over een uitspraak van Bayrou over migratie.

"Bijdragen van buitenlanders zijn positief voor een volk, zolang ze in verhouding blijven", zei Bayrou in een tv-interview met zender LCI. "Maar zodra je het gevoel krijgt van overspoeling, dat je je eigen land, levensstijl en cultuur niet meer herkent, ontstaat er een gevoel van afwijzing." Volgens de socialisten zijn dergelijke uitspraken onacceptabel en worden ze doorgaans gedaan door radicaal-rechts.

Bayrou heeft sinds zijn aantreden in december nu al zes moties van wantrouwen overleefd. De vorige moties waren gerelateerd aan zijn inmiddels goedgekeurde begrotingsvoorstel. Zijn voorganger Michel Barnier werd door het parlement weggestemd vanwege diens begrotingsplannen.