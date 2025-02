Zelensky hoopt op 'constructief' overleg met Trumps gezant

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt donderdag een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg, die zich namens Donald Trump bezighoudt met Oekraïne en Rusland. Hij laat in zijn dagelijkse video weten te hopen op een "constructief" overleg.

"Samen met Amerika en Europa kan vrede betrouwbaarder zijn en dat is ons doel", aldus Zelensky. Hij zegt ook dat de keuze "voor iedereen in de wereld en voor degenen met macht" bestaat uit de Russische president Vladimir Poetin of vrede. Ook rekent hij naar eigen zeggen op de eenheid in Oekraïne en Europa en het "pragmatisme van Amerika".

De president herhaalt bovendien zijn wens voor een permanent einde van de oorlog. Hij liet iets eerder via sociale media weten NAVO-chef Mark Rutte te hebben gesproken over onder meer zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag. Zelensky en Erdogan hadden het over de rol van Turkije bij veiligheidsgaranties. Volgens Zelensky heeft Oekraïne een "brede representatie van landen nodig". Hij noemt daarbij Europa, "inclusief het Verenigd Koninkrijk en Turkije", en de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten zijn een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne, maar er ontstaat steeds meer wrijving tussen hun leiders. Zo omschreef Trump zijn ambtgenoot woensdag als een "dictator", omdat de Oekraïense verkiezingen wegens de oorlog zijn opgeschort. Rusland uitte eerder kritiek op het uitblijven van een stembusgang. Volgens Zelensky leeft Trump in een Russische "bubbel van desinformatie".