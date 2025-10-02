ECONOMIE
Franse Europarlementariër gearresteerd door Israël op Gaza-vloot

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 9:10
anp021025077 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Franse Europarlementariër Rima Hassan is gearresteerd nadat de Israëlische marine de boot waarop zij zat heeft onderschept, meldt haar team in een verklaring. Ze beschuldigt Israël ervan "illegaal" en "willekeurig" honderden mensen te hebben opgepakt. Volgens de organisatie van de Global Sumud Flotilla zijn tot nu toe meer dan tweehonderd activisten gearresteerd.
Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de gearresteerde activisten veilig en gezond zijn en naar Israël worden gebracht om daarna te worden uitgezet naar Europese landen.
Afgelopen juni probeerde de Europarlementariër ook al naar Gaza af te reizen. Israël onderschepte de boot in internationale wateren en arresteerde de activisten, onder wie Greta Thunberg en een Nederlandse kapitein.
