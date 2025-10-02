Kabinet haalt toch enkele zieke kinderen uit Gaza naar Nederland

Het kabinet gaat toch "enkele" zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om kinderen die "complexe hoog-specialistische medische zorg" nodig hebben en die in direct levensgevaar verkeren. In de regio is er voor deze groep onvoldoende zorg beschikbaar, erkennen de bewindslieden.

"Het aantal gevallen dat Nederland zal kunnen en gaat opnemen zal overigens zeer beperkt zijn en er zal ook rekening worden gehouden met de beschikbare zorgcapaciteit voor Nederlandse kinderen", aldus VVD'ers Van Weel en De Vries.