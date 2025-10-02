ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet haalt toch enkele zieke kinderen uit Gaza naar Nederland

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 9:21
bijgewerkt om donderdag, 02 oktober 2025 om 9:31
anp021025078 1
Het kabinet gaat toch "enkele" zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp) donderdag aan de Tweede Kamer.
Het gaat om kinderen die "complexe hoog-specialistische medische zorg" nodig hebben en die in direct levensgevaar verkeren. In de regio is er voor deze groep onvoldoende zorg beschikbaar, erkennen de bewindslieden.
"Het aantal gevallen dat Nederland zal kunnen en gaat opnemen zal overigens zeer beperkt zijn en er zal ook rekening worden gehouden met de beschikbare zorgcapaciteit voor Nederlandse kinderen", aldus VVD'ers Van Weel en De Vries.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

Loading