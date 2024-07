Franse regering van premier Attal wordt demissionair

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron aanvaardt dinsdag volgens plaatselijke media het ontslag van zijn premier Gabriel Attal. Die blijft wel aan en wijdt zich als demissionaire premier aan de lopende zaken. De Franse politiek verkeert in een impasse sinds de parlementsverkiezingen eind juni en begin deze maand.

De politieke alliantie van de president en van de premier, Ensemble, kreeg 168 afgevaardigden in de Franse Tweede Kamer van 577 zetels. Een links-radicale coalitie, het Nieuw Volksfront (NFP), won verrassend met 182 zetels, maar is intern al verdeeld geraakt. De rechtse nationalistische Rassemblement national (RN) vergaarde 143 zetels en de centrumrechtse Les Républicains 45.

Het is een nog raadsel hoe er een meerderheidsregering kan worden gevormd. De meeste partijen willen niet met de RN in zee en de peperdure economische plannen, en hogere belastingen, van het NFP zijn volgens veel andere partijen onverantwoord. Het Nieuw Volksfront was bovendien de verkiezingen ingegaan met de belofte het beleid van Macron helemaal ongedaan te maken. Dat bemoeilijkt samenwerking tussen Macron en linkse partijen voor zover hun alliantie overeind blijft. De links-radicale coalitie is er niet in geslaagd gezamenlijk een kandidaat-premier naar voren te schuiven.