Friesland roept kabinet op gaswinning in provincie af te bouwen

ECHTEN (ANP) - Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning in hun provincie stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra heeft die boodschap opnieuw overgebracht aan staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei). De Bat liet zich in Echten, in de gemeente De Friese Meren, informeren over onder meer de gas- en zoutwinning en de gevolgen ervan.

Voor bijna twintig locaties in Friesland zijn er plannen voor gaswinning en ook wil het kabinet de uitbreidingsvergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee toestaan. Provincie en Wetterskip Fryslân hebben de staatssecretaris opgeroepen de plannen die er liggen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning in het gebied te herzien. Niet alleen in Echten, waar de veenbodem daalt, maar in de hele provincie.

Douwstra vindt ook dat er met een bredere blik moet worden gekeken naar "natuur, de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed en de maatschappelijke kosten-baten voor herstel van problemen en schade". Hij heeft er bij De Bat op aangedrongen de winningsactiviteiten in Friese bodem af te bouwen.