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Brits winkelconcern Frasers Group doet bod op modemerk Hugo Boss

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 19:21
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group heeft een overnamebod gedaan op het Duitse modemerk Hugo Boss van 38 euro per aandeel in contanten. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen Hugo Boss en wil nu de rest ook in handen krijgen voor een bedrag van bijna 2 miljard euro.
Frasers is onder meer eigenaar van de warenhuisketens Flannels en House of Fraser en de grote sportwinkelketen Sports Direct. Het bedrijf bezit ook het bekende tennismerk Slazenger en het boksmerk Everlast. De producten van Hugo Boss worden verkocht in winkels van het bedrijf.
Het aandeel van het in Metzingen gevestigde Hugo Boss sloot woensdag op 36,36 euro op de beurs in Frankfurt.
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