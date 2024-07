'Frisse wind en andere koers' geven kiezers vertrouwen in kabinet

DEN HAAG (ANP) - Vooral lager- en middelbaar opgeleiden die vertrouwen in het kabinet-Schoof hebben, geven aan dat dit komt door de "goede plannen, frisse wind en andere koers" van het kabinet, blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O. Zij hebben met 36 procent meer vertrouwen in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB dat dinsdag wordt beëdigd dan hogeropgeleiden (21 procent).

Het gegroeide vertrouwen onder lager- en middelbaar opgeleiden ligt naast de plannen van de vier partijen ook aan de afkeer van 'links', zo blijkt uit het onderzoek. "Eindelijk over rechts, alles beter dan links, is de gedachte", concludeert onderzoeker Peter Kanne. Omdat de onderhandelingen tussen de vier verschillende partijen zo moeizaam verliepen, maar wel tot een akkoord hebben geleid, geeft deze kiezers daarnaast het vertrouwen dat het "wel wat gaat worden".

Toch zijn er ook veel kiezers die weliswaar zeggen vertrouwen te hebben in het kabinet, maar tegelijkertijd een slag om de arm houden. Eerst zien, dan geloven dus.

PVV-kiezers

Vooral PVV-kiezers (75 procent) en BBB-kiezers (68 procent) hebben vertrouwen in het kabinet-Schoof. Bij NSC (49 procent) en VVD (41 procent) ligt dat vertrouwen een stuk lager.

Kiezers van GroenLinks-PvdA, D66 en CDA hebben erg weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet.

Ontevreden

Per saldo zijn nu meer mensen ontevreden (43 procent) dan tevreden (39 procent) over het kabinet dat dinsdag aantreedt. Dat is volgens Ipsos I&O wel "nog steeds een betere score dan Rutte IV ooit haalde". Het laatste en nu afzwaaiende kabinet-Rutte "kwam nooit hoger dan 34 procent".

Het vertrouwen in het nieuwe kabinet is wel afgenomen nadat de namen van de beoogde bewindslieden bekend werden. Net nadat het hoofdlijnenakkoord was gepresenteerd, was 50 procent tevreden en 39 procent ontevreden.