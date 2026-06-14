Functionaris Iran: deal met VS omvat verdunning verrijkt uranium

TEHERAN (ANP/RTR) - In het concept van de deal met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen, aldus een Iraanse topfunctionaris. Door uranium te vermengen met ander materiaal ontstaat een product dat een lager verrijkingsniveau heeft en niet geschikt is voor kernwapens. Iran heeft volgens het Iraanse persbureau Fars nog niet definitief ingestemd.

Het voorgestelde akkoord, een zogenoemd memorandum van overeenstemming, moet de basis vormen voor het stoppen van de Iranoorlog. Het idee is dat de landen na de ondertekening zestig dagen zullen onderhandelen over een definitieve deal.

De functionaris meldt dat in het concept nu ook staat dat Iran de Straat van Hormuz direct opent voor al het scheepvaartverkeer, terwijl de VS zijn maritieme blokkade op Iraanse havens beëindigt. De VS zullen Iran geen nieuwe sancties opleggen zolang de onderhandelingen lopen.

In de tekst zou ook staan dat Iran nooit kernwapens zal produceren of in handen zal krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt koste wat het kost te willen voorkomen dat het land kernwapens bemachtigt. Teheran ontkent al jaren dat het dat wil.