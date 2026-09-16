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G4 luidt noodklok om daklozenproblematiek

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:46
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DEN HAAG (ANP) - De burgemeesters van de vier grote steden (G4) zien de daklozenproblematiek in hun gemeente snel verslechteren. De hoeveelheid daklozen neemt "dramatisch snel toe" en daarbij ook het aantal meldingen van overlast. Er moeten concrete plannen komen om deze problemen op te lossen, schrijven Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in een open brief aan het kabinet.
De G4 ziet de kwaliteit van leven voor daklozen en in openbare ruimtes snel verslechteren. "In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen of in de meest kommervolle omstandigheden aan hun lot te worden overgelaten", stellen ze. Concreet vragen de burgemeesters om ongeveer 100 miljoen euro per jaar extra financiering voor opvangplekken, medicijnen om crackverslaving te controleren, een verbeterde positie voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg.
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