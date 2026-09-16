Formule 1 breidt uit naar tien sprintraces in 2027

LONDEN (ANP) - De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar tien. Dat zijn er vier meer dan dit seizoen. Monaco is de opvallendste grand prix die een sprintrace krijgt, valt op te maken uit de kalender die de koningsklasse van de autosport heeft gepresenteerd.

Portugal (20 juni) en Turkije (3 oktober) zijn nieuw op de 24 races tellende kalender. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort.

De eerste grand prix van volgend jaar is op 14 maart in Bahrein. Abu Dhabi is op 12 december de laatste.