G7-leiders in verklaring: Israël heeft recht zich te verdedigen

KANANASKIS (ANP/AFP) - De leiders van de zeven grootste economieën ter wereld die maandag de top van de G7 in Canada bijwoonden hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht, waarin ze oproepen tot "de-escalatie" ten aanzien van Iran. Ook benadrukten ze in de verklaring dat Israël het recht heeft zich te verdedigen in de escalerende crisis in het Midden-Oosten.

"Wij bevestigen dat Israël het recht heeft zich te verdedigen", aldus de verklaring. "Wij zijn er steeds duidelijk over geweest dat Iran nooit over een kernwapen mag beschikken. We dringen erop aan dat de oplossing van de Iraanse crisis leidt tot een bredere de-escalatie van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten, inclusief een staakt-het-vuren in Gaza."