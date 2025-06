Grote Russische droneaanval op Kyiv, Amerikaanse burger gedood

KYIV (ANP/RTR) - Een grote Russische droneaanval trof dinsdagochtend verschillende wijken van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Hierbij raakte een appartementencomplex beschadigd en raakten elf mensen gewond, aldus stadsambtenaren. Ook kwam een Amerikaanse burger om bij de nachtelijke aanval, meldde burgemeester Vitali Klitsjko dinsdagochtend.

"Tijdens de aanval op Kyiv overleed een 62-jarige Amerikaanse burger in een woning in de wijk Solomianskyi aan de overkant, waar medici hulp verleenden", schreef Klitsjko. "Medici constateerden zijn klinische, biologische dood."

De burgemeester berichtte dat zwermen drones richting de hoofdstad bleven vliegen en waarschuwde voor het gevaar van Russische raketten. "Vijandelijke drones vliegen vanuit drie richtingen over de stad. Er is ook raketgevaar", schreef Klitsjko op Telegram. Hij zei dat een aanval de bovenste verdieping van een appartementencomplex en niet-residentiële gebieden in een wijk nabij het centrum van de hoofdstad had beschadigd.