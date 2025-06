Trump verlaat G7-top vroegtijdig om situatie in het Midden-Oosten

De Amerikaanse president Donald Trump keert maandagavond vroegtijdig terug naar Washington vanaf de G7-top in Canada, om zich te richten op vele "belangrijke zaken", aldus Karoline Leavitt, woordvoerster van het Witte Huis. Leavitt zei dat er veel bereikt was tijdens de top, maar dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten ervoor zorgen dat de president terug moet keren naar Washington.

Trump mist hierdoor dinsdag een dag van bijeenkomsten in het Canadese Kananaskis, waar ook ontmoetingen met de Oekraïense en Mexicaanse leiders gepland stonden.

Trump heeft herhaaldelijk geweigerd te zeggen of de Verenigde Staten zouden deelnemen aan Israëlische militaire actie, hoewel hij zegt dat de Verenigde Staten niet betrokken waren bij de eerste aanvallen. Hij vertelde verslaggevers voordat zijn besluit om eerder te vertrekken bekend werd gemaakt: "Zodra ik hier wegga, gaan we iets doen. Maar ik moet hier weg."