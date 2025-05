Gedenkplek op school voor Jeffrey en Emma

DELFZIJL (ANP) - In de centrale hal van de basisschool van Jeffrey en Emma in Delfzijl wordt een gedenkplek ingericht. Dit meldt bestuurder Geert Bijleveld van stichting Ommeriek, waar de school onder valt. Er komt onder meer een foto en een boek waarin berichten achtergelaten kunnen worden.

Slachtofferhulp is woensdagochtend in de twee klassen geweest waar Jeffrey en Emma in zaten, namelijk groep 4 en groep 5. "Er is goede ondersteuning geboden." De komende dagen is Slachtofferhulp ook nog aanwezig.

De school heeft ook de ouders van de kinderen in groep 4 en 5 uitgenodigd om donderdagavond te komen, zodat ook zij hulp kunnen krijgen bij het omgaan met de situatie. In de klassen van Jeffrey en Emma zal ook een gedenkplek worden ingericht.