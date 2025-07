Trump probeert de zaak-Epstein in de doofpot te stoppen, maar daardoor wordt nu zelfs aan zijn zelfmoord getwijfeld

Volgens de regering-Trump is er geen spoor van een lijst van mensen (mannen) die optrokken met Jeffrey Epstein. Vooral in zijn eigen MAGA-kamp gelooft bijna niemand dat. En door de schimmigheid is er ook opnieuw twijfel over hoe Jeffrey dood ging.

Jeffrey Epstein werd op 10 augustus 2019 dood aangetroffen in de Metropolitan Correctional Center. Hoewel de officiële autopsie tot zelfmoord concludeerde, wijzen talrijke onregelmatigheden op een mogelijk andere toedracht.

De gevangenis schond herhaaldelijk veiligheidsprotocollen. Epstein hoorde na een eerdere zelfmoordpoging een celgenoot te hebben, maar zat alleen nadat die op 9 augustus werd verplaatst. Bewakers voerden acht uur lang geen verplichte controles uit, sliepen of surften online en vervalsten daarna de logboeken. Cameratoezicht faalde: de helft van de camera’s in de afdeling werkte niet, beelden van zijn eerste poging gingen verloren en rond zijn dood bestond slechts één bruikbare opname.

Forensisch patholoog Michael Baden, ingehuurd door Epstein’s familie, stelde dat drie breuken in het hyoid- en schildkraakbeen “extreem ongebruikelijk” zijn bij ophanging en eerder passen bij wurging. De officiële lijkschouwer bestrijdt dit, maar het conflict onder experts blijft.

Institutionele problemen versterken de scepsis. Het Bureau of Prisons kampt met een personeelstekort van circa 40 procent; beide bewakers draaiden overuren en één zat op zijn vijfde opeenvolgende dienst. De MCC stond bekend om overbevolking, ongedierte en gebrekkige hygiëne.

Opmerkelijke details verergeren de verdenking: een ongecontroleerd telefoongesprek de avond vóór zijn dood, een nieuw testament twee dagen eerder en de voorspelling van een FBI-agent dat Epstein “het proces niet zou halen”. Bovendien stierven vijf personen uit zijn directe netwerk, van slachtoffers tot medeplichtigen, onder dubieuze omstandigheden.

Publiek wantrouwen blijft groot: slechts een klein deel van de Amerikanen gelooft in zelfmoord, terwijl bijna de helft moord vermoedt. De combinatie van protocolschendingen, falend toezicht, controversiële autopsie-bevindingen en een lange lijst aanrandingsslachtoffers voedt de hardnekkige overtuiging dat “Epstein niet zichzelf heeft gedood.”