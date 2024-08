Geëmotioneerde Biden krijgt staande ovatie op conventie in Chicago

President Joe Biden is met een staande ovatie onthaald op de Democratische Nationale Conventie (DNC) in Chicago, waar hij het kandidaatsstokje symbolisch overdraagt aan presidentskandidaat Kamala Harris. Het publiek bleef herhaaldelijk "Joe, bedankt" roepen toen de 81-jarige Democraat op het podium verscheen. "Amerika, ik hou van je", zei Biden.

De president werd geïntroduceerd door zijn dochter Ashley Biden en pinkte na een lange knuffel op het podium een traantje weg. Het duurde minuten voordat hij de kans kreeg zijn toespraak te beginnen door het applaudisserende en scanderende publiek.

"Zijn jullie er klaar voor om voor vrijheid en democratie te kiezen? Zijn jullie klaar om voor Kamala Harris en haar running mate Tim Walz te kiezen", vroeg Biden toen de zaal tot rust was gekomen. "In Amerika is geen plaats voor politiek geweld", zei hij ook. Zijn toespraak werd gezien als een gelegenheid om afscheid te nemen. Volgens The New York Times verviel Biden na een historische opkomst in zijn gebruikelijke campagnetoespraak.

Beste beslissing

Biden zei dat het "de beste beslissing uit zijn carrière" was om Harris tot vicepresident te benoemen. De politieke carrière van de president duurde ruim vijftig jaar. "Amerika, ik heb het beste van mezelf gegeven", zei hij. Tegen het einde van zijn speech, ruim na 23.00 uur in Chicago, kwam Harris hem op het podium vergezellen.

Voorafgaand aan de speech van Biden kwamen ook onder meer Bidens vrouw Jill, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton en het progressieve Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez aan het woord. Harris, die haar benoeming tot presidentskandidaat van de Democraten in Chicago accepteert, sprak onverwacht ook even. De DNC duurt nog tot en met donderdag.

De organisatie heeft doorgaans maanden de tijd om het programma uit te werken, maar dit jaar moest de planning op het laatste moment op de schop toen Biden in juli onder grote druk besloot om zich terug te trekken als kandidaat.