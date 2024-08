Beleggingen Nederlandse huishoudens naar recordhoogte

AMSTERDAM (ANP) - De beleggingen van Nederlandse huishoudens hebben in het tweede kwartaal van dit jaar een recordomvang van 185 miljard euro bereikt. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De waardestijging werd volgens de centrale bank vooral veroorzaakt door de stijgende wereldwijde aandelenmarkten.

Het vorige record dateert uit december 2021, toen Nederlandse huishoudens voor 182,7 miljard euro hadden belegd. De meeste huishoudens bezitten effecten in beleggingsfondsen, goed voor een omvang van ruim 114 miljard euro. Verder beleggen huishoudens in de aandelen van beursgenoteerde bedrijven. De waarde die daarmee gemoeid was kwam uit op 63,4 miljard euro, volgens DNB ook een record.

De aandelenportefeuilles van Nederlandse huishoudens werden met name meer waard door beleggingen in techbedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om Alphabet, Apple, ASMI, ASML en Nvidia, waarvan de totale waarde in het tweede kwartaal 1,2 miljard euro steeg. Het bedrijf waarin de meeste huishoudens belegden was Shell, in totaal voor 5 miljard euro. Daarna volgen de aandelen van ASML (3,9 miljard euro) en de ledencertificaten van de Rabobank (3,5 miljard euro).

481 miljard aan spaartegoeden

Ook de waarde van het obligatiebezit steeg opnieuw, tot 7,2 miljard euro. DNB constateert daarbij een stijgende trend sinds het begin van 2023. De centrale bank ziet daarvoor een mogelijke verklaring in de recent gestegen rentes.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland 8,4 miljoen particuliere huishoudens. Van hen belegt ongeveer een kwart. Nederlandse huishoudens hebben veel meer geld staan op spaarrekeningen bij Nederlandse banken, in totaal bijna 481 miljard euro. Verder staat nog ruim 116 miljard euro op betaalrekeningen. Ook hebben zij "omvangrijke vermogens" bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt, die buiten het directe effectenbezit vallen, stelt DNB.