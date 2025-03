Geen nieuw DNA-onderzoek in Deventer moordzaak

DEN HAAG (ANP) - Er komt geen nieuw DNA-onderzoek in de Deventer moordzaak. Ernst Louwes, die voor de moord is veroordeeld, wilde met een nieuwe onderzoeksmethode nagelvuil van het slachtoffer laten onderzoeken. Omdat hij geen toegang kreeg tot de nagelvuilmonsters spande hij een kort geding aan. Maar volgens de rechter moet Louwes zijn verzoek bij een andere instantie doen, namelijk de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De Deventer moordzaak draait om de dood van weduwe Jacqueline Wittenberg (60). Zij werd in september 1999 in haar huis in Deventer om het leven gebracht. Louwes was de executeur-testamentair van het slachtoffer. Hij werd een paar maanden na de moord aangehouden. Nadat de Hoge Raad oordeelde dat de zaak opnieuw bekeken moest worden, werd hij in 2004 veroordeeld tot twaalf jaar cel. Toch heeft hij altijd ontkend en strijdt hij voor eerherstel.