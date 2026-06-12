Geen nieuwe rellen gemeld in Belfast na aanhoudende onrust

BELFAST (ANP) - Na dagenlange onrust lijken nieuwe grootschalige rellen in het Noord-Ierse Belfast te zijn uitgebleven. Wel woedde er donderdagavond brand bij een woning, schrijft de lokale krant Belfast Telegraph vrijdag. Volgens bronnen bij de politie lijkt sprake te zijn geweest van brandstichting en er bleef veel politie actief in de omgeving.

Volgens de krant verzamelden zich in de avond op meerdere plekken groepjes betogers, maar bleef het grotendeels rustig op straat. Dat was een groot contrast met voorgaande avonden, toen relschoppers zich tegen de politie keerden en er brand werd gesticht. Agenten waren ook donderdag massaal aanwezig op straat en een deel van het openbaar vervoer stopte eerder dan gebruikelijk met rijden.

De aanleiding voor het geweld was een gewelddadige mesaanval waarvan beelden online rondgingen. De politie had daar een Soedanese verdachte voor opgepakt. Relschoppers gingen volgens de autoriteiten daarna achter mensen uit minderheidsgroepen aan.