Woningcorporatie geschrokken van explosie in Amsterdam Osdorp

AMSTERDAM (ANP) - Woningcorporatie Stadgenoot is enorm geschrokken en leeft mee met de bewoners en andere betrokkenen rond de explosie in Amsterdam Nieuw-West. Dat meldt de corporatie op de site, waar ze een liveblog heeft geopend. Na de knal bij een flatgebouw aan de straat Remijden zijn zeker vierhonderd mensen geëvacueerd, onder wie huurders van de corporatie.

De nummers 3 tot en met 180 zijn ontruimd, aldus Stadgenoot. Zeker twee puien van het pand waar de sportschool in zit, zijn verdwenen door de explosie.

Na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag, bij of in een sportschool aan de Remijden, wordt er donderdagochtend nog geblust door de brandweer. Die weet nog niet wat de oorzaak is geweest, er wordt rekening gehouden "met alle scenario's". Daarom is een groter gebied dan eerder afgezet, zien ANP-verslaggevers ter plaatse.