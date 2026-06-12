Geen schade aan constructie flat naast pand explosie Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De flat naast het gebouw in Amsterdam Nieuw-West waar afgelopen nacht een explosie was, is niet structureel aangetast door de ontploffing. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners kunnen echter voorlopig nog niet naar huis.

Woningcorporatie Stadgenoot, die appartementen in het flatgebouw verhuurt, zegt na de reddingswerkzaamheden en het onderzoek naar de oorzaak nog tijd nodig te hebben om de woningen te herstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het repareren van voordeuren die de brandweer heeft ingebeukt bij het ontruimen van het gebouw.

De gemeente Amsterdam vraagt bewoners van de getroffen flat om familie, vrienden en andere naasten te laten weten dat het goed met hen gaat. "Zo weten mensen die zich zorgen maken dat u veilig bent."