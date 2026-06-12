Amerikanen eten 23 procent meer dan in de jaren 70: dit is de verrassende oorzaak

De gemiddelde Amerikaan eet tegenwoordig 23 procent meer dan vijftig jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Pew Research Center. De gebruikelijke verklaring is vaak simpel: mensen hebben minder discipline of maken ongezonde keuzes. Maar onderzoekers zeggen dat het verhaal veel ingewikkelder is.

Een van de grootste veranderingen zit namelijk niet in de mens, maar in het eten zelf.

Wie tegenwoordig een drankje bestelt bij een Amerikaans tankstation of wegrestaurant krijgt vaak een beker van bijna een liter. Ter vergelijking: een grote frisdrank in veel Europese landen bevat slechts een fractie daarvan. En juist die steeds grotere porties blijken een belangrijke rol te spelen.

Ons brein is slecht in portiecontrole

Voedingsonderzoekers wijzen erop dat mensen verrassend slecht zijn in het inschatten van hoeveel ze eigenlijk nodig hebben. Wanneer grotere porties worden aangeboden, eten de meeste mensen automatisch meer. Niet omdat ze meer honger hebben, maar simpelweg omdat het eten voor hen staat.

Dat effect wordt versterkt doordat ons lichaam nooit is ontworpen voor een wereld van overvloed.

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis was voedsel schaars. Onze voorouders wisten nooit zeker wanneer de volgende maaltijd zou komen. Evolutionair gezien was het daarom slim om zoveel mogelijk energie op te slaan wanneer voedsel beschikbaar was.

Dat mechanisme zit nog steeds in ons lichaam ingebakken. Het probleem is dat de omstandigheden compleet zijn veranderd. Waar vroeger schaarste de norm was, leven veel mensen nu in een omgeving waarin voedsel altijd binnen handbereik is.

Onderzoekers spreken daarom van een evolutionaire mismatch: ons brein is afgestemd op een wereld die niet meer bestaat.

Precies het eten waar we naar verlangen

Daar komt nog een tweede factor bij. Mensen hebben van nature een voorkeur voor zoet, vet en zout voedsel. Ooit waren dat waardevolle energiebronnen. Tegenwoordig vormen ze de basis van veel ultra-bewerkte producten.

Van diepvriespizza's tot verpakte koekjes en kant-en-klaarmaaltijden: fabrikanten maken handig gebruik van die natuurlijke voorkeuren. Het gevolg is dat veel mensen meer calorieën binnenkrijgen dan goed voor hen is.

Volgens gezondheidsonderzoekers draagt dat bij aan de hoge cijfers voor obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk.

De conclusie van onderzoekers is opvallend. Overgewicht en ongezond eten zijn niet uitsluitend het gevolg van slechte keuzes. Mensen vechten ook tegen een biologisch systeem dat miljoenen jaren lang is ontwikkeld om zoveel mogelijk voedsel binnen te krijgen en energie te besparen.