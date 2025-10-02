ECONOMIE
Geen treinverkeer van en naar Den Haag CS, activisten op spoor

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 20:24
DEN HAAG (ANP) - Er is geen treinverkeer mogelijk van en naar Den Haag Centraal, meldt de NS. Dit is het gevolg van pro-Palestijnse activisten die op het spoor lopen. Eerder donderdag demonstreerden ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om de vrijlating van alle opvarenden van de activistische Global Sumud Flotilla-vloot te eisen.
Tussen Utrecht en Den Haag Centraal is geen treinverkeer mogelijk. Ook tussen Leiden en Den Haag Centraal en Rotterdam en Den Haag Centraal rijden treinen niet. De situatie duurt naar verwachting tot 20.45 uur.
Een woordvoerder van NS zegt dat stations in de buurt van Den Haag Centraal wel gewoon bereikbaar zijn. Zo rijdt de trein van Leiden naar Rotterdam wel, via Den Haag Hollands Spoor.
