Vier fouten die je niet moet maken als je jezelf weegt

Als je dit artikel bent gaan lezen zal dat zijn, omdat je jezelf heel vaak weegt. Misschien wel dagelijks. Dat is niet erg verstandig. E r zullen dagelijks schommelingen zijn waar je ten onrechte blij om bent of je nodeloos zorgen over maakt. Je gewicht fluctueert oor van alles. Iedere dag wegen geeft extra gewicht aan schommelingen die niets zeggen. Twee keer per week is genoeg.