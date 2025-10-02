ECONOMIE
Ruim 100 arrestaties in Marseille om protest bij munitieproducent

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 21:03
anp021025194 1
MARSEILLE (ANP/DPA) - In Marseille zijn meer dan honderd mensen gearresteerd toen zij een vestiging van munitieproducent Eurolinks in Marseille probeerden te blokkeren, schrijft het Franse medium Ici. Volgens de lokale autoriteiten ging het om een onaangekondigde demonstratie. De aanhoudingen varieerden van het niet opvolgen van bevelen tot geweldpleging tegen ordehandhavers.
In heel Frankrijk gingen donderdag mensen de straat op uit onvrede met de voorgenomen bezuinigingen. Op enkele confrontaties in steden als Lyon, Marseille en Parijs na, bleef het rustig.
Onduidelijk is of de arrestaties in Marseille verband houden met die demonstraties. Wel werd er afgelopen maand al een Gazaprotest georganiseerd bij de Eurolinks-locatie.
