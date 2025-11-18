Dit goedje reinigt je afvoer beter dan chemicaliën of azijn met baking soda, en iedereen heeft het in huis

Een verstopping merk je pas als het water traag wegloopt of er ineens een dubieuze geur uit het putje opstijgt. Dan grijpen veel mensen direct naar een fles gootsteenontstopper of zijn ecologische evenknie azijn en bakpoeder, de klassieke TikTok-truc. Maar die bruisende combo blijkt lang niet zo krachtig als gedacht. Er bestaat een véél simpeler, goedkoper en veiliger middel dat je in elke keuken vindt: zout, gecombineerd met heet water.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar een half glas zout maakt je afvoer verrassend effectief schoon. De kristallen werken als een mild schuurmiddel dat door de leidingen glijdt en onderweg vet, zeepresten en etensresten loswrijft. Giet je er vervolgens heet water overheen, dan versterkt de warmte dat effect: aangekoekt vuil weekt los en spoelt makkelijker weg. Ideaal als wekelijkse onderhoudsbeurt of voor lichte verstoppingen.

De mythe rond azijn en bakpoeder

Dat azijn en baking soda zo populair zijn, komt vooral door het spectaculaire bruisen. Maar chemisch gezien heffen de twee middelen elkaar op zodra de reactie is uitgeborreld. Dat levert vaak minder schoonmaakkracht op dan mensen verwachten. Werkt het soms? Ja, vooral wanneer lichte aanslag door de druk van het bruisen loskomt. Maar als standaardreiniging zijn zout en heet water of citroenzuur een betrouwbaardere keuze.

Wanneer je toch echt moet ingrijpen

Niet elke verstopping laat zich met een keukentruc oplossen. Haren, wattenschijfjes, koffiedik of kleine voorwerpen blijven gewoon muurvast zitten. Dan helpt alleen een afvoerspiraal of de sifon losdraaien. Minder spectaculair, maar wel effectief.

Wie zijn afvoer wekelijks spoelt met heet water en zout en een simpel zeefje gebruikt, voorkomt veel ellende en bespaart geld op loodgieters en agressieve ontstoppers die slecht zijn voor het milieu. Soms is de makkelijkste oplossing echt de beste.