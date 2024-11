Gemeente Helmond voor bijna een ton getild

HELMOND (ANP) - De gemeente Helmond heeft in september 93.000 euro betaald aan onbekenden. De gemeente trapte in een "aanmaning" via een frauduleuze e-mail. De crediteurenadministratie betaalde de "rekening" ervan uitgaande dat een bekende klant een nieuw rekeningnummer had. De afdeling heeft echter onvoldoende gecontroleerd of de door de nepklant doorgegeven wijziging van het rekeningnummer wel klopte.

"Een menselijke fout", liet burgemeester Sjoerd Potters van Helmond maandag aan de gemeenteraad weten. De "aanmaning" kwam binnen op een zogenaamd niet betaalde factuur van een leverancier. De criminelen hadden via phishing vertrouwelijke factuur- en contractgegevens naar binnen gehengeld en een vervalste factuur geproduceerd met een betrouwbaar ogend uiterlijk, aldus Potters.

De frauduleuze mail was voorzien van logo en contactgegevens van de bij de gemeente bekende leverancier en zogenaamd ondertekend door de vaste contactpersoon bij die leverancier. Daarin werd gevraagd de nota te betalen op een ander dan gebruikelijk rekeningnummer. Wat de gemeente deed zonder de voorgeschreven extra controle of het wel allemaal klopte. Ook het voorgeschreven "vier-ogen-principe", waarin iemand anders meekijkt om te controleren, werd overgeslagen.

Pas toen het te laat was drong het door dat de gemeente "door een combinatie van externe en interne fouten in een phishingpoging getrapt is", aldus de burgemeester. De gemeente probeert het geld nu via de bank terug te krijgen en heeft een intern onderzoek opgestart dat moet leiden tot het voorkomen van dit soort fouten. Ook gaat de gemeente aangifte doen.