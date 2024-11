Duizenden bij protest hoger onderwijs op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Duizenden studenten en medewerkers vanuit het hele land demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de kabinetsbezuinigingen op het hoger onderwijs. De actievoerders hebben bordjes bij zich met teksten als 'Zelfs de Zeeuwen zijn boos', 'Erbarme dich' en 'Privileged = responsible'.

Naast de vele paraplu's tegen de regen zijn er ook veel vlaggen te zien van onder meer vakbonden FNV en AOb. Aan een grote hijskraan hangt een groot blok met de tekst: 'HO Kabinet sloopt hoger onderwijs'.

De demonstratie stond eigenlijk eerder deze maand gepland in Utrecht, maar die werd afgelast uit vrees dat een pro-Palestijnse groep de betoging zou 'kapen'. Dat weerhield honderden demonstranten er niet van die dag alsnog actie te voeren in de Domstad. Ook in Leiden, Tilburg, Enschede en Nijmegen klommen tegenstanders van de kortingen op de barricaden. De honderden miljoenen euro's aan bezuinigingen op hoger onderwijs en wetenschap baren de hele sector enorme zorgen.