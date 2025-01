Gemeente: routes ambulances aangepast door A12-blokkade

DEN HAAG (ANP) - Doordat klimaatactivisten van Extinction Rebellion de A12 en andere verkeersknooppunten in Den Haag blokkeren, is de stad moeilijk bereikbaar. Door de grote verkeersdrukte "moeten ook de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast met langere aanrijtijden als gevolg", meldt de gemeente op X.

Klimaatactivisten van XR blokkeren sinds het middaguur op meerdere plekken de weg. Onder meer op de kruising van de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan heeft de politie ingegrepen. In de tunnelbak van de A12 is de blokkade nog bezig. De weg is in beide richtingen afgesloten.