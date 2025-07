Gemeente verklaart inwoner dood, maar man is springlevend

Een 70-jarige man uit Midden-Groningen is doodverklaard door de gemeente, maar hij leeft nog gewoon. Geschrokken overheidsinstanties zijn nu al maanden bezig hem juridisch weer tot leven te wekken. Dat bevestigen meerdere bronnen aan DVHN.

De man zou volgens de overheid al vijftien jaar dood zijn, blijkt uit 'zijn' overlijdensakte. Afgelopen april kwam de politie en daarna de gemeente Midden-Groningen erachter dat de 70-jarige helemaal niet is overleden. Sterker, de man is springlevend.

De gemeente Midden-Groningen rept over "een unieke situatie". Ook de rechtbank Noord-Nederland stelt op de hoogte te zijn en laat weten dit "nog nooit te hebben meegemaakt". De rechtbank wil omwille van de privacy van de man overigens niet te veel zeggen, maar bevestigt het verhaal desgevraagd wel.

De man is zelf enorm geschrokken van dit nieuws. Hij leefde een ingetogen en teruggetrokken leven met zijn nieuwe vriendin. Op die manier bleef hij jarenlang onder de radar. Hij betaalde geen belasting of zorgpremie, maar ontving ook geen pensioen of een uitkering.