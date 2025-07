Aantal autodiefstallen stijgt flink, merken verzekeraars

APELDOORN (ANP) - Het aantal autodiefstallen is in de eerste helft van dit jaar flink gestegen. Volgens nieuwe cijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) gaan criminelen steeds geraffineerder te werk. Ook verdwijnen er vaker auto's naar Afrikaanse landen.

In totaal telt de organisatie, die voor Nederlandse schadeverzekeraars werkt aan bestrijding van voertuigcriminaliteit, 3645 gestolen personenauto's. Dat is ruim 20 procent meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Vooral in Eindhoven werd er veel gestolen.

De Toyota RAV4 was daarbij het gewildste doelwit van criminelen, met 232 gestolen exemplaren. Opvallend is ook de verviervoudiging van het aantal diefstallen van de Kia Sportage, van 19 naar 82 exemplaren.

Ghana

Edwin Karelsen, directeur van Stichting VbV, zegt dat criminelen die veel gestolen modellen vaak in containers laden en per schip naar een land als Ghana vervoeren. De containers zouden amper worden gecontroleerd en in Afrika zijn deze hybrides populair, ook omdat de levering van onderdelen van die wagens daar geen probleem is.

Autodieven hebben volgens hem ook speciale apparatuur ontwikkeld om de wagens snel te kunnen stelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een apparaatje dat ze met een stekker in de koplamp steken om de auto te kunnen starten.

Duurdere auto's

De cijfers laten ook zien dat criminelen zich steeds meer op duurdere auto's richten. De gemiddelde financiële schade per gestolen personenauto is 30 procent opgelopen naar 17.500 euro. De totale schadelast steeg met 60 procent tot 64 miljoen euro.

Ook het aantal gestolen lichte bedrijfsauto's nam met 10 procent toe, naar 915 voertuigen. Daarbij was de Mercedes-Benz Sprinter het vaakst het doelwit. Het aantal bromfietsdiefstallen nam daarentegen circa 5 procent af. Puur in aantallen kwam deze vorm van diefstal wel het vaakst voor, namelijk 4813 keer.

Terughalen lastig

Stichting VbV zet zich er ook voor in om gestolen auto's terug te vinden. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van zogenoemde telematica in de voertuigen, waardoor de fabrikant van afstand kan zien waar een voertuig zich bevindt.

"Zo zien we nu nog 227 gestolen auto's in Ghana rondrijden", legt Karelsen uit. Het terughalen van de wagens uit Afrika kan volgens hem wel lastig en kostbaar zijn. Van de meer dan 7000 voertuigen die dit jaar zijn teruggevonden, werd 90 procent gelukkig binnen Nederland aangetroffen. Buiten Nederland doken de voertuigen ook veel op in Duitsland, België, Bulgarije en Polen.