Gemeente wil geen F-35-straaljagers op vliegveld Eelde

VRIES (ANP) - De Drentse gemeente Tynaarlo is er niet over te spreken dat het vliegveld Groningen Airport Eelde in beeld is om een vliegbasis voor de F-35-gevechtsvliegtuigen te worden. De basis zorgt voor overlast bij inwoners, en dat "staat haaks op het inlossen van de ereschuld als gevolg van gas- en zoutwinning in ons landsdeel", zegt burgemeester Marcel Thijsen in een verklaring.

Defensie wil meer oefenen met gevechtsvliegtuigen in verband met de dreiging uit Rusland. Ook is er meer capaciteit nodig om tijdelijk buitenlandse gevechtsvliegtuigen te stationeren. Defensie wil 2300 extra vluchten (start en landing) waarmee het totaal op 7500 vluchten per jaar komt.

Defensie heeft daar drie potentiële locaties voor. Lelystad Airport lijkt het meest geschikt. Daar is de minste geluidsoverlast voor woningen. Eelde geldt, net als de voormalige vliegbasis De Peel bij Venray, als een van de "minst slechte alternatieven". Twente Airport en vliegbasis Woensdrecht zijn ook nog in beeld. De militaire luchthavens Volkel, Leeuwarden, Gilze-Rijen en Eindhoven vallen af als locatie voor extra vluchten.