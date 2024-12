Georgië beëdigt nieuwe president, Zoerabisjvili wil niet aftreden

TBILISI (ANP/AFP) - De antiwesterse Micheil Kavelasjvili is zondag beëdigd als president van Georgië. Salome Zoerabisjvili stelt dat zij nog steeds de president van het land is en weigert af te treden. Volgens de pro-Europese politica is het kiescollege dat Kavelasjvili heeft gekozen niet legitiem.

De politieke crisis is te herleiden tot de parlementsverkiezingen in oktober. De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom werd uitgeroepen tot winnaar, maar Zoerabisjvili en de oppositie zeggen dat er is gefraudeerd. Het kiescollege, bestaande uit onder meer parlementariërs, wordt gedomineerd door Georgische Droom. Kavelasjvili is de eerste Georgische president die door dit college en niet door het volk is gekozen.

Zoerabisjvili heeft gezegd het presidentieel paleis in Tbilisi te zullen verlaten. Duizenden pro-Europese demonstranten waren naar het paleis gegaan in aanloop naar de inauguratie. Ze hadden vlaggen van de Europese Unie meegenomen en scandeerden de naam van het land. Georgië heeft onder Georgische Droom de EU-toetredingsgesprekken opgeschort.