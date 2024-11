Gerestaureerde Domtoren Utrecht feestelijk opgeleverd

UTRECHT (ANP) - De gerestaureerde Domtoren in Utrecht wordt zaterdagavond officieel opgeleverd. Koningin Máxima ontsteekt samen met burgemeester Sharon Dijksma de nieuwe verlichting van de toren. Daarmee komt het jarenlange project officieel tot een einde.

De renovatie van de Dom werd drie weken geleden afgerond, toen de laatste steen in de voet van de toren werd gezet. Van de toren zijn 10.000 stenen bekeken en bij elke is beoordeeld of vervanging nodig was. Ook zijn veel andere delen gerepareerd en vernieuwd. De renovatie heeft naar verwachting bijna 36 miljoen euro gekost. Dat is 1,5 miljoen euro minder dan de gemeente had begroot.

De onthulling gebeurt met een lichtshow vanaf het balkon van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, dat schuin tegenover de Domtoren staat. Ook is er muziek. De oplevering valt samen met de jaarlijkse Sint Maarten Parade, waaraan zo'n 1400 Utrechters meedoen. De parade bevat onder meer lichtsculpturen, zelfgemaakte lampions, orkesten, koren, dansers en andere kunstenaars. Die tocht begint rond 18.00 uur bij het Wilhelminapark en arriveert kort na het aandoen van de nieuwe verlichting op het Domplein.