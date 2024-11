Congreslid VS zegt dat politie moordaanslag verijdelde

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Congreslid Jared Moskowitz zegt vrijdag dat de politie hem heeft geïnformeerd over een mogelijke verijdelde moordaanslag. Niet ver van zijn huis in Florida werd een verdachte gearresteerd met een geweer en een antisemitisch manifest.

De Joodse Moskowitz, die dinsdag herkozen werd, verklaart op X dat de politie van de plaats Margate maandag een veroordeelde misdadiger arresteerde die een geweer met geluiddemper en een kogelwerend vest bij zich had. De Democratische wetgever meldt dat de verdachte ook een dodenlijst bij zich had met daarop alleen de naam van Moskowitz.

"Ik maak me grote zorgen over de beveiliging van Congresleden en het grote gebrek daaraan wanneer we in ons thuisdistrict zijn", schrijft Moskowitz.

Er is groeiende bezorgdheid over politiek geweld in de Verenigde Staten. De pas verkozen Donald Trump raakte in juli gewond bij een moordaanslag in Pennsylvania. In september werd een man aangeklaagd voor poging tot moord nadat hij zich bij Trumps golfbaan in West Palm Beach in Florida met een geweer had opgesteld.