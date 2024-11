In kranten veel aandacht voor 'gitzwarte nacht in Amsterdam'

DEN HAAG (ANP) - In Nederlandse kranten is zaterdag veel aandacht voor het geweld in Amsterdam donderdagnacht. De hoofdstad werd getroffen door ongeregeldheden rondom een voetbalwedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Ajax. "Hoe de oorlog in het Midden-Oosten Amsterdam in geweld onderdompelde", schrijft de Volkskrant. Het Parool tekent op de voorpagina getuigenverslagen op: "Dit was de ergste nacht van mijn leven".

De Telegraaf kopt groot "walgelijk" op de voorpagina bij een foto van een slachtoffer dat op de grond ligt en een schop krijgt. "Geweld tegen Joden schokt hele wereld", schrijft de krant. In een uitgebreid artikel spreekt De Telegraaf van een "gitzwarte nacht in Amsterdam".

Het Nederlands Dagblad schrijft dat "Amsterdam zich schaamt na een nacht vol geweld tegen Israëliërs"; het Reformatorisch Dagblad meldt op de voorpagina ook dat er "wereldwijd afschuw" is om de incidenten. Volgens het AD is de grote vraag wie - naast de relschoppers - blaam treft. "Het zwartepieten is in volle gang", schrijft de krant.

Schoof

Aandacht is er ook voor de politieke situatie die ontstond door de ongeregeldheden. "Bij zijn eerste grote crisis maakt Schoof een inschattingsfout", kopt Trouw op de voorpagina. De Nederlandse premier Dick Schoof was bij een Europese top in Boedapest en besloot in eerste instantie niet terug naar Nederland te vliegen. "Kabinet onder hoogspanning", schrijft het AD daarover.

NRC staat stil bij de 'race' die in politiek Den Haag ontstond toen duidelijk werd dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aankondigde dat hij naar Schiphol kwam en Schoof er niet was om hem op te wachten. PVV-leider Geert Wilders probeerde de eerste te zijn die de Israëlische delegatie ontving. "Het is hoogst ongebruikelijk dat een Tweede Kamerlid een buitenlandse minister ontvangt", schrijft de krant. Uiteindelijk kwam justitieminister David van Weel (VVD) net iets eerder op de luchthaven aan.