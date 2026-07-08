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Gespannen NAVO-top geslaagd en feest van eendracht, zegt Rutte

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:46
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ANKARA (ANP) - Op de NAVO-top in Ankara heerste een "enorm gevoel van eensgezindheid", zegt NAVO-topman Mark Rutte. Scherpe woorden van de Amerikaanse president Donald Trump baarden zijn bondgenoten vooraf nog zorgen, maar de top is volgens Rutte "erg geslaagd".
"De bondgenoten verwelkomden het leiderschap van president Trump warm", zei Rutte na afloop van de top met de leiders van de 32 NAVO-landen in de Turkse hoofdstad. Trump maakte bondgenoten als Spanje voor aanvang van de vergadering nog harde verwijten, ondanks sussende woorden van Rutte. Maar diplomaten verzekerden later al dat ze binnenskamers geen wanklank van de Amerikaanse president hadden gehoord.
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