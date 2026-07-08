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NAVO gaat pijpleidingen aanleggen richting het oosten

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:41
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ANKARA (ANP) - De NAVO gaat de energie-infrastructuur van het bondgenootschap versterken, heeft secretaris-generaal Mark Rutte aangekondigd. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te moderniseren, maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten.
"Een historische stap", noemde Rutte het plan na een vergadering met alle NAVO-regeringsleiders in Ankara. "Hiermee zorgen we ervoor dat onze troepen beschikken over de energietoevoer die ze nodig hebben om klaar te zijn voor oorlog." Volgens Rutte moeten de lidstaten van de NAVO de details van het plan nog verder uitwerken.
Vooral de Poolse president Karol Nawrocki drong aan op een uitbreiding van het leidingennetwerk van de NAVO naar het oosten. Dat huidige netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog en komt dus niet voorbij het voormalige IJzeren Gordijn. Nu moeten ook oostelijke landen betrokken worden, om ze klaar te maken voor een eventueel conflict met Rusland.
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